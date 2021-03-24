2021-03-24T11:14:19+03:00
2021-03-24T11:14:19+03:00
2021-03-24T11:14:19+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210324/833308394.html
В России создают новый орбитальный корабль
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, заявила генеральный директор НПО "Молния" Ольга Соколова. "За... ПРАЙМ, 24.03.2021
россия, космос, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83293/16/832931676.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83293/16/832931676.jpg
https://1prime.ru/images/83293/16/832931673.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83293/16/832931673.jpg
https://1prime.ru/images/83293/16/832931670.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83293/16/832931670.jpg
https://1prime.ru/business/20210322/833294621.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, заявила генеральный директор НПО "Молния" Ольга Соколова.
"За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом", — приводятся ее слова на сайте предприятия.
По словам Соколовой, комплекс "в ближайшие 5 лет полетит в космос".
Она рассказала, что полноразмерный макет корабля был представлен в закрытом павильоне на форуме "Армия 2020", где широкая общественность его увидеть не могла.