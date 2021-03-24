МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, заявила генеральный директор НПО "Молния" Ольга Соколова.

"За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом", — приводятся ее слова на сайте предприятия. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

По словам Соколовой, комплекс "в ближайшие 5 лет полетит в космос".

Она рассказала, что полноразмерный макет корабля был представлен в закрытом павильоне на форуме "Армия 2020", где широкая общественность его увидеть не могла.