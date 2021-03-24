МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В России участились случаи кражи чувствительной информации с экранов смартфонов. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил россиян руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Он рассказал про дешевый способ защитить свои данные и сам гаджет. Эксперт научил, как использовать смартфон несколько дней без подзарядки

Большой объем конфиденциальной информации, хранящейся в памяти смартфонов, делает их владельцев уязвимыми для злоумышленников. По словам специалиста, чаще всего кража данных с экрана, в том числе связанных с финансовыми операциями, происходит в общественных местах.

"В России участились случаи кражи информации прямо с экрана смартфона. Это произошло из-за возросшей частотности использования смартфона, в том числе в общественных местах, и из-за объема хранения конфиденциальной информации в смартфонах", — отметил Рябинин.

Для мошенника будет достаточно просто наблюдать за дисплеем и обращать внимание на тексты документов и сообщений, а также всплывающие уведомления. Собственник устройства, занятый чем-то, может просто не заметить, что кто-то читает его переписку или чувствительную финансовую информацию, подчеркнул руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru. Для защиты данных, которые могут появляться на экране смартфона, он советует снабдить устройство дополнительным аксессуаром.

"Максимально подстраховаться от этого поможет специальная пленка или стекло антишпион. Это поможет скрыть дисплей от подглядывания. Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определенным углом и не портит качество картинки", — объяснил Рябинин.

Стекло антишпион имеет дополнительную полезную функцию — оно защищает гаджет не только от любопытных глаз, но и от ударов в случае падения. По словам эксперта, этот аксессуар уже пользуется популярностью у россиян.

Эксперт добавил, что "у новых iPhone ремонт или замена экрана может стоить больше 20 тысяч рублей, а защитное стекло стоит 200 рублей. Защита экрана — это плюс, а оптическая защита экрана — плюс вдвойне". Названы лучшие смартфоны

Помимо приобретения защитного стекла Рябинин порекомендовал отключать перед посещением общественных мест важные уведомления, которые могут неожиданно появляться на экране.