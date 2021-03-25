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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210325/833322802.html
В Сбербанке спрогнозировали эффект от внедрения искусственного интеллекта
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Экономический эффект для Сбербанка от использования искусственного интеллекта в текущем году составит 80-85 миллиардов рублей, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф по... ПРАЙМ, 25.03.2021
искусственный интеллект, сбербанк, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Экономический эффект для Сбербанка от использования искусственного интеллекта в текущем году составит 80-85 миллиардов рублей, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания Альянса в сфере ИИ.
"У нас чистый операционный доход в этом году — 145 миллиардов рублей, из которых чистая прибыль примерно 80-85 миллиардов", — ответил он на вопрос о прогнозируемом экономическом эффекте от внедрения искусственного интеллекта.
В 2020 планировалось получить прибыль в 56 миллиардов. В результате она оказалось на уровне 95 миллиардов рублей.