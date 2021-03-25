МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Экономический эффект для Сбербанка от использования искусственного интеллекта в текущем году составит 80-85 миллиардов рублей, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания Альянса в сфере ИИ. "Сбер" модернизирует систему оплаты проезда в транспорте

"У нас чистый операционный доход в этом году — 145 миллиардов рублей, из которых чистая прибыль примерно 80-85 миллиардов", — ответил он на вопрос о прогнозируемом экономическом эффекте от внедрения искусственного интеллекта.

В 2020 планировалось получить прибыль в 56 миллиардов. В результате она оказалось на уровне 95 миллиардов рублей.