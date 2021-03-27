МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) начали работы по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос". В России создают новый орбитальный корабль

"Работы проводятся в рамках целевой работы "Теледроид" долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции. Непосредственно созданием робототехнической системы "Теледроид" будет заниматься НПО "Андроидная техника", — рассказали в госкорпорации.

НПО "Андроидная техника" — создатели робота "Федора", который побывал на МКС в 2019 году. Тогда же исполнительный директор "Андроидной техники" Евгений Дудоров сообщил РИА Новости, что через несколько лет на МКС может быть запущен потомок робота "Федора" — предназначенный для работы в открытом космосе. Это будет своеобразный "робот-Леонов" – по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, — Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе "Федоре".

"Теледроид" будет выглядеть как торс человека без ног, в отличие от "Федора". Планируется, что робот будет размещен на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями станции. Функционировать робот будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операций робот сможет выполнять самостоятельно. Все этапы разработки, как ранее сообщал Дудоров, будут закончены к 2025 году. После этого местом "проживания" "Теледроида" станет поверхность научно-энергетического модуля.

"Целевая работа "Теледроид" в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет", — уточнили в госкорпорации.

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