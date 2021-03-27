МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. На сайтах знакомств нужно соблюдать определенные меры предосторожности, в целом совпадающие с аналогичными мерами в соцсетях, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор сервиса знакомств "Мамба" Ярослав Сергеев. Россияне рассказали, представители каких профессий подошли бы для романа

По его словам, мошенники более-менее типичны и везде ведут себя одинаково, при этом самыми распространенными из злоумышленников, около 80%, являются попрошайки. Поэтому если собеседник с самого начала рассказывает о своей тяжелой жизни и просит перевести деньги, можно уверенно предполагать, что это жулик.

У попрошаек фейковые профайлы с ненастоящими фотографиями. "Чаще всего это женщины, которые попрошайничают у мужчин, реже бывает наоборот. Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю о том, что заболела бабушка, заболел ребенок, лишился работы. Дальше следует прямое предложение перевести деньги на карту или на телефон", — предупредил Сергеев.

В беседе с незнакомцем, помимо просьбы денег, должно насторожить, если он предлагает сразу уйти с сайта и перевести общение в мессенджер.

"Сервисы, которые строят коммуникацию пользователей, имеют достаточно сложные многоуровневые системы безопасности, которые выявляют мошенников. В любом мессенджере переписка не контролируется, и потенциальной жертве уже никто не поможет", – пояснил эксперт.

В этой ситуации, чтобы изобличить мошенника, нужно предложить познакомиться базово в сервисе знакомств. "Чаще всего мошенники, которые занимаются "промышленным" вымогательством, не тратят много времени, и если собеседник сразу не идет на поводу, как теленок на веревочке, он просто прервет общение", – отметил Сергеев.

Того, кто решил все же общаться в мессенджере, может подстерегать еще один вид мошенничества – шантаж.

"Обычно некая поддельная девушка предлагает обменяться с жертвой интимными фотографиями, на которые сама она очень щедра. В обмен девушка хочет фотографии своей жертвы, просит, чтобы они были с лицом или узнаваемыми деталями интерьера. После этого с помощью сервиса поиска по фотографии находятся профайлы в соцсетях, друзья, знакомые жертвы. И выкатывается ценник: 5–20 тысяч рублей, или фотографии разошлют всем в социальных сетях", — сказал Сергеев, предупредив о том, что общением в таком стиле с малознакомыми людьми не нужно заниматься.

Если пользователь все же стал жертвой мошенников, ни в коем случае не нужно идти на поводу у них и не переводить денег, это защиты не обеспечит. Более того, жертвы, спонсирующие мошенников, – это "топливо", на котором работают мошеннические схемы, подчеркнул эксперт.

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