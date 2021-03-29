МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Необходимо разработать четкий механизм для корректного действия поправок Минцифры, при котором человек делал бы осознанный выбор — давать или не давать согласие на использование сведений о себе, а также на их обезличивание, такое мнение высказал РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

В понедельник в Минцифры РФ сообщили РИА Новости, что операторы связи не смогут продавать данные абонентов без их согласия. Например, операторы связи не смогут без согласия клиентов продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов, которые затем используются для рассылки рекламы, объяснили в ведомстве.

По мнению эксперта, инициатива министерства должна улучшить ситуацию, однако на деле мало что изменится, так как должен быть разработан четкий алгоритм, при котором люди осознано будут выбирать, давать или не давать согласие на обработку и обезличивание своих персональных данных.

"Скорее всего, операторы дополнят договор мелким шрифтом, где будет прописано согласие человека. А 99% людей, которые подписывают договор, его не читают. По большому счету, это ничего не изменит. На мой взгляд, было бы куда целесообразней, если бы этот вопрос задавался в виде USSD-запроса, либо какого-то ещё, где человек делал бы осознанный выбор", — считает Кусков.