МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В российском сегменте интернета за день появилось 50 сайтов с фейковой продажей баз банковских карт, пишет газета "Коммерсант" в понедельник.

Такого рода ресурсы начали создавать для обмана самих мошенников: последние покупают базы для кражи денег с карт россиян.

Отмечается, что массовую регистрацию фальшивых сайтов с такого рода тематикой эксперты регистрируют впервые.

Сайты просят просят внести депозит в размере 50 долларов на криптокошелек, это является "способом оплаты" такой базы.

При этом, поясняет издание, мошенник после оплаты не получает доступа к базе: его учетная запись оказывается удалена либо заблокирована.

Эксперты отмечают также, что закрытие крупных теневых площадок по продаже таких баз вызвало резкое увеличение числа подобных мошенничеств.

Специалисты добавляют, что в рунете продажа данных банковских карт на теневом рынке практически прекратилась. Это связано с ужесточением политики Google Play в отношении приложений, незаконно собирающих данные о банковских картах.