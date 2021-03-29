МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. На устройства, работающие при помощи операционной системы Android, активно распространяется вирус, маскирующийся под важное обновление ОС, пишет портал Techcrunch со ссылкой на экспертов по информационной безопасности Zimperium.

По данным специалистов, шпионское программное обеспечение может красть сообщения, контакты, сведения о смартфоне, а также закладки браузера и историю поиска. При заражении устройства злоумышленники смогут записывать звонки и окружающий звук с микрофона, делать фотографии с помощью камер гаджета.

Вредоносное ПО помимо этого отслеживает местоположение владельца телефона, ищет файлы документов и захватывает скопированные данные из буфера обмена устройства.

Злоумышленники распространяют вирус через приложение под названием "Обновление системы". Его необходимо установить в обход официального магазина Google Play. После установки это приложение скрывает и незаметно пересылает данные с захваченного устройства на серверы преступников.

"Мошенники пользуются тем, что на старых Android-устройствах довольно редко выходят обновления операционной системы, рассказывает Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар", — пишет "Российская газета".

"Чтобы не стать жертвой злоумышленников лучше не скачивать приложения из сторонних источников, лучше также вовсе запретить установку приложений из сторонних источников на устройстве", — рассказал изданию Виктор Чебышев, исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского".