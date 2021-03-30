МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что до блокировки иностранных интернет-платформ не дойдет, потому что никто не хочет полного запрета.

"Хотелось бы надеяться, что мы до этого (до полного запрета иностранных платформ — ред.) не дойдем, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно", — заявил Песков в интервью "Аргументам и фактам".

Комментируя ситуацию с блокировкой российских аккаунтов в Twitter, Песков сказал, что если компания скажет зарубежным коллегам, что "она не хочет заниматься политикой, а хочет просто работать на рынке и зарабатывать", проблем не будет.

О ЗАРУБЕЖНЫХ IT-КОМПАНИЯХ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зарубежные IT-компании должны придерживаться норм и правил стран, где они работают. Слабость экономики, замеченная в феврале, не будет долгой

"Президент неоднократно говорил, что нужно найти золотую середину между приоритетом свободы интернета и его регламентированием, по мере того как все большая и большая часть жизни в него перетекает. Чем больше жизни там, тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ. Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны придерживаться местных норм и правил", — сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.

В МИД РФ назвали мракобесием препятствование работе российским СМИ в странах ЕС.