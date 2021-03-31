МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Новый логотип интернет-холдинга "Яндекс" появился на главной странице компании, также новый шрифт будет использоваться в логотипах сервисов, говорится в сообщении холдинга.

"Логотип — часть новой айдентики "Яндекса". Она также включает новый знак — букву Я в красном круге — и новый шрифт для логотипных конструкций. Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов", — уточняется в сообщении.

Кроме того, "Яндекс" изменил поисковую строку — она больше не повторяет форму стрелки. Айдентику разработали дизайнеры компании вместе с Ильёй Рудерманом — дизайнером шрифта, который уже давно сотрудничает с интернет-холдингом и участвовал в создании шрифта Yandex Sans. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

"Новая айдентика отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из "Лавки". В то же время она напоминает, что у сервисов "Яндекса" общие технологии и общее начало — поиск", — прокомментировал дизайн-директор поиска "Яндекса" Геннадий Лохтин.

Он напомнил, что предыдущий логотип компании был создан почти тринадцать лет назад. "Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили", — резюмировал Лохтин.