МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Все крупные производители подтвердили готовность исполнять требование о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на электронные устройства, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

В декабре в РФ был принят закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

"На сегодня все крупные производители подтвердили выполнение требования закона, включая компанию Apple, которая до этого не предустанавливала российские приложения даже за деньги. Всего по умолчанию на смартфоны, планшеты будут ставиться 15 приложений, которыми ежедневно пользуется примерно 90% наших граждан", — сказал Шадаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Все устройства, которые будут произведены начиная с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, все должны по умолчанию иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств", — отметил глава Минцифры в ходе совещания в среду.

"Еще раз я хотел бы сказать: мы не навязываем российские приложения, мы не ограничиваем пользователей в выборе того, что у них должно быть на устройстве. Мы обеспечиваем равные условия пользователей к этим приложениям, но конечное решение все равно остается за ним", — подчеркнул он.