МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Новая версия портала госуслуг доступна в тестовом режиме, планируется закрыть старую версию в третьем квартале 2021 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Биометрия скоро станет необходимой для получения некоторых госуслуг

"Мы открыли сегодня тестовую версию портала Госуслуг, все желающие могут с ней ознакомиться. Кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру мы меняем формат взаимодействия с пользователями. Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае", — доложил Шадаев президенту РФ Владимиру Путину в рамках совещания в режиме видеоконференции с правительством РФ.

"И в третьем квартале мы сможем старый портал закрыть, весь трафик у нас будет отрабатываться по-новому", — добавил Шадаев.