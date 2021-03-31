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Новая версия портала госуслуг запущена в тестовом режиме
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Новая версия портала госуслуг доступна в тестовом режиме, планируется закрыть старую версию в третьем квартале 2021 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Мы открыли... ПРАЙМ, 31.03.2021
минцифры, россия, госуслуги, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Новая версия портала госуслуг доступна в тестовом режиме, планируется закрыть старую версию в третьем квартале 2021 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Мы открыли сегодня тестовую версию портала Госуслуг, все желающие могут с ней ознакомиться. Кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру мы меняем формат взаимодействия с пользователями. Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае", — доложил Шадаев президенту РФ Владимиру Путину в рамках совещания в режиме видеоконференции с правительством РФ.
"И в третьем квартале мы сможем старый портал закрыть, весь трафик у нас будет отрабатываться по-новому", — добавил Шадаев.