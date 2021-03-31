МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Новая версия портала госуслуг доступна в тестовом режиме, планируется закрыть старую версию в третьем квартале 2021 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Процедура снятия биометрических данных

Биометрия скоро станет необходимой для получения некоторых госуслуг

"Мы открыли сегодня тестовую версию портала Госуслуг, все желающие могут с ней ознакомиться. Кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру мы меняем формат взаимодействия с пользователями. Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае", — доложил Шадаев президенту РФ Владимиру Путину в рамках совещания в режиме видеоконференции с правительством РФ.

"И в третьем квартале мы сможем старый портал закрыть, весь трафик у нас будет отрабатываться по-новому", — добавил Шадаев.