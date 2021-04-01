ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — ПРАЙМ. Устройства Apple с предустановленными на них приложениями от российских разработчиков пока не появились в продаже на Дальнем Востоке, вероятно, они поступят с новыми поставками, рассказали РИА Новости представители сетей электроники и магазинов.

С 1 апреля в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Минцифры РФ согласовало с компанией Apple установку отечественных приложений на устройства компании. Сообщалось, что, начиная с 1 апреля, при первом включении купленных в России устройств Apple в процессе настройки пользователь увидит диалоговое окно со списком российских приложений, которые можно выбрать для дальнейшей установки на iPhone или iPad, при необходимости эти приложения можно удалить. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

Консультанты в двух магазинах сети электроники DNS рассказали, что пока в продаже гаджетов с установленными отечественными приложениями нет. Вероятно, они поступят с новым завозом. "Нужно будет ждать, когда разберут те, что есть в наличии, и только потом завезут новую партию. Точных сроков поставок нет", — сказал консультант.

Сотрудник официального дистрибутора продукции Apple во Владивостоке Re:Store сказал РИА Новости, что, по их данным, закон касательно продукции Apple вступит в силу с 1 июля, и к этой дате в продаже должны появиться модели с предустановленными российскими приложениями.

В салонах iTime и "Айсота", а также в салоне сети "М-Видео" во Владивостоке отметили, что моделей с российскими приложениями в продаже нет, когда будут – неизвестно. В магазинах Петропавловска-Камчатского РИА Новости также рассказали, что пока в продаже остается старая партия телефонов. О том, когда в сети поступят устройства Apple с российскими приложениями, рассказать затруднились.

В Хабаровске iPhone с предустановленными российскими приложениями также не продают. Лицензионным товаром здесь торгуют четыре крупных представителя марки.

"Разговоры об этом шли уже более года назад, но пока мы продаем, что есть. Что-то новое пока не получали", — рассказала РИА Новости менеджер сети магазинов iShop Изольда. СМИ узнали о позиции комитета ОПЕК+ по продлению механизма компенсаций

"Новых iPhone с предустановленным ПО еще нет в продаже, уверен, нигде в Хабаровске… Нужно ждать, пока новая "прошивка" выйдет, новая ось… И, скорее всего, только с новой осью они появятся в продаже. Потому что отдельно в iPhone ничего не установить, необходимо, чтобы изначально в "прошивке" было заложено. А это время", — разъяснил ситуацию РИА Новости менеджер магазина iStore Александр.

В Благовещенске в магазине оригинальной продукции Apple РИА Новости сообщили, что пока в продаже нет iPhone с предустановленными российскими приложениями. "Новые поставки будут, посмотрим, у нас телефоны для российского рынка, думаю, будут", — сообщил продавец-консультант магазина.