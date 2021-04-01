МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу вакансий наркокурьеров из принадлежащей ему соцсети Instagram, сообщает ведомство. Эксперт рассказала, чьи фото нельзя выкладывать в Instagram

"В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров", — говорится в сообщении.

Согласно КоАП РФ, в случае неудаления запрещенной информации владельца интернет-ресурса ждет штраф в размере от 3 до 8 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

В ведомстве пояснили, что данная реклама, размещенная в разделе Stories, содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории РФ, равно как и распространение подобного рода информации.

Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку, привести в соответствие с законодательством РФ механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента и проинформировать ведомство о результатах в максимально короткие сроки.