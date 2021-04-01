МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Одной из основных причин роста телефонных мошенничеств стала неэффективная работа служб безопасности банков, в связи с чем подготовлены обращения в Центробанк и прокуратуру, заявляет в четверг полиция Москвы. Эксперт научил, как отвадить телефонных мошенников

"Одной из основных причин, способствующих [телефонным мошенничествам], является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции", — говорится в релизе.

Как правило, заявляет ГУМВД, настоящие службы безопасности банков "вместо проведения полноценных проверок ограничиваются фиксацией этих транзакций с последующим направлением материалов в правоохранительные органы".

Кроме того, имеют место "факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов".

По таким случаям "приняты меры в соответствии с законом", отмечает полиция, не уточняя, о каких именно фактах и каких мерах идет речь.

Сейчас, заявляет ГУМВД, столичная полиция проверяет данные примерно о 35 тысячах сомнительных транзакций, поступивших из Сбербанка. Однако, "как показывают промежуточные результаты проверки", "в подавляющем большинстве случаев транзакции носят законный характер и не содержат признаков противоправных деяний".

"ГУМВД России по Москве подготовлены обращения в Центральный банк РФ и Прокуратуру Москвы о принятии соответствующих мер реагирования в отношении кредитно-финансовых организаций, нарушающих законодательство о банковской деятельности", — говорится в сообщении.