МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Базовый флагман Apple 2019 года стал самым популярным смартфоном в России. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на отчет "М.Видео-Эльдорадо" за первый квартал года, который оказался в распоряжении редакции. Эксперт рассказал, как сделать смартфон недоступным для хакеров

Самым востребованным устройством, по данным "М.Видео — Эльдорадо", в январе-марте назвали iPhone 11. На втором и третьем местах оказались Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A соответственно. Отмечается, что самым популярным производителем смартфонов стал Samsung, ниже расположились Xiaomi и Apple, которые поднялись на одну строчку вверх по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На четвертой и пятой позициях разместились Honor и Huawei.

Сообщается, что совокупная доля пяти наиболее востребованных на российском рынке брендов продолжила превышать 80 процентов. По выручке же продолжает уверенно лидировать Apple.

Из отчета также стало известно, что в первом квартале года рынок смартфонов в стране прибавил более 20 процентов, достигнув 155 миллиардов рублей. Всего за указанный период было продано более 6,5 миллиона устройств.

Продолжает расти интерес россиян к флагманским моделям, которые стоят от 50 тысяч рублей. Спрос на такие девайсы вырос на 70 процентов в натуральном выражении — до одного миллиона единиц — и на 85 процентов в деньгах. Уточняется, что флагманы впервые заняли около 50 процентов продаж. Разумеется, во многом это связано с успехом iPhone 11.