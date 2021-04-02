МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы еще на 3,3 миллиона рублей оштрафовал Twitter за систематическое неудаление противоправной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы. Опрос показал отношение россиян к возможной блокировке Twitter

"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitter, lnc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,3 миллиона рублей", — сказала пресс-секретарь суда.

Всего Роскомнадзор составил на Twitter три протокола по части 2 статьи 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы). Ранее сегодня судья уже выписал компании штраф на 3,2 миллиона рублей.

По данным пресс-службы Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, платформа, согласно КоАП, может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.