МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Штраф в 8,9 миллиона рублей является несущественным для Twitter, но взыскать его будет очень сложно, поскольку сервис не имеет в России представительства, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Суд за день оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в пятницу назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации. В суде РИА Новости пояснили, что штрафы должны быть оплачены не позднее 60 дней с момента вступления решения суда в силу.

"Сумма в 8,9 миллиона рублей для Twitter не является существенной. Другой вопрос — как власти планируют получить этот штраф от Twitter, потому что пока непонятно, к кому обращать это взыскание. Сервис Twitter на территории РФ не имеет представительства, офиса и юрлица. Решение российского суда по обстоятельствам, которые для США являются спорными, они могут не исполнить. Есть большая вероятность, что Twitter решение суда не исполнит", — заявил Бедеров.

"К чему это приведет? В случае, если Twitter не выплатит штраф, его могут привлечь к дополнительной ответственности и ходатайствовать о блокировке сервиса на территории РФ. Этот шаг, в свою очередь, может теоретически привести к уходу Twitter из России. С другой стороны, сейчас сервис пытается нарастить число своих пользователей, а значит покидать даже небольшую российскую аудиторию ему может быть невыгодно", — добавил эксперт.

Как сообщал Роскомнадзор, ведомство составило три протокола на Twitter по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы). Если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании на рынке РФ.