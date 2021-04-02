МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Зависимость от импортного софта является угрозой национальной безопасности России, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий. Суд за день оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей

"Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России", — заявил Рогозин.

Его слова приводятся в сообщении на сайте госкорпорации.

В целях получения более качественных отечественных продуктов "Роскосмос" объединяет усилия с "Росатомом", "Ростелекомом" и "Газпромнефтью", и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования, говорится в сообщении.

Кроме того, разработана комплексная дорожная карта по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в сообщении.