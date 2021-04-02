МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Зависимость от импортного софта является угрозой национальной безопасности России, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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"Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России", — заявил Рогозин.

Его слова приводятся в сообщении на сайте госкорпорации.

В целях получения более качественных отечественных продуктов "Роскосмос" объединяет усилия с "Росатомом", "Ростелекомом" и "Газпромнефтью", и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования, говорится в сообщении.

Кроме того, разработана комплексная дорожная карта по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в сообщении.