2021-04-02T21:23:44+03:00
2021-04-02T21:23:44+03:00
2021-04-02T21:23:44+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210402/833380253.html
Рогозин назвал одну из угроз национальной безопасности
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Зависимость от импортного софта является угрозой национальной безопасности России, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации на совещании по вопросам... ПРАЙМ, 02.04.2021
технологии, дмитрий рогозин, новости, технологии, экономика
https://1prime.ru/images/83338/02/833380244.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83338/02/833380244.jpg
https://1prime.ru/images/83338/02/833380241.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83338/02/833380241.jpg
https://1prime.ru/images/83338/02/833380238.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83338/02/833380238.jpg
https://1prime.ru/finance/20210402/833378162.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Зависимость от импортного софта является угрозой национальной безопасности России, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.
"Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России", — заявил Рогозин.
Его слова приводятся в сообщении на сайте госкорпорации.
В целях получения более качественных отечественных продуктов "Роскосмос" объединяет усилия с "Росатомом", "Ростелекомом" и "Газпромнефтью", и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования, говорится в сообщении.
Кроме того, разработана комплексная дорожная карта по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в сообщении.