МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян в том числе иностранным компаниям, заявили РИА Новости в министерстве. Предустановленный софт может передавать данные за рубеж

Газета "Коммерсант" со ссылкой на отчёт организации "Информационная культура" в субботу сообщила, что предустановленные российские приложения могут передавать данные пользователей за границу.

Ведомство уточняет, что на технику (смартфоны, планшеты, Smart TV), которая произведена после 1 апреля, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян. Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных, пояснили в министерстве.

Там также напомнили, что при установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы и пр.

"Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя для таргетирования рекламы", — отметили в Минцифры.

Предустановка ПО — это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны, резюмировали в министерстве. Власти рассказали, смогут ли операторы связи продавать данные абонентов

"Яндекс" и Mail.ru также прокомментировали сообщения о возможной утечке персональных данных россиян."Яндекс" внимательно относится к данным пользователей и тщательно защищает их. Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов. При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению", — прокомментировал директор по данным в "Яндексе" Иван Черевко.

Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин также сообщил, что персональные данные пользователей Mail.ru Group надёжно защищены и никуда не передаются. Все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности — в том числе и трекеры, отметил он.

По его словам, все трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию, причём в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы.

"Мы стараемся использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров", — резюмировал Лучин.