ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете, сообщило издание Business Insider. Предустановленный софт может передавать данные за рубеж

По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего, в сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.

Элон Гэл, технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании Hudson Rock, рассказал изданию, что утечкой данных с высокой долей вероятности воспользуются злоумышленники.

"База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечет за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома", — сказал он.

Гэл в январе сообщал в Twitter, что некто через бота в Telegram продает телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. Теперь же, по словам Гэла, эти данные доступны уже бесплатно.

Business Insider сообщает, что в Facebook не ответили на "многочисленные запросы" о комментарии.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.