МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Ульяна Крайняя. Увидев на экране смартфона знакомый номер родственника или друга, не торопитесь радоваться предстоящей телефонной беседе. На другом конце провода вполне могут оказаться мошенники. Технологии подмены мобильного номера и подделки голоса достаточно просты, поэтому и стали популярны у любителей телефонных "разводов" и желающих нажиться на нашей доверчивости злоумышленников. Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

Между тем, борьба с подложными номерами ведётся полным ходом, но опрошенные агентством "Прайм" эксперты советуют ни в коем случае не терять бдительность — при малейших сомнениях прерывайте телефонный разговор и перезванивайте сами на известный вам номер родственника или банка. Также важно помнить, что просить данные карты и код-пароли по телефону могут только мошенники.

ЗВОНОК С "КРАСИВОГО" НОМЕРА

Количество преступлений в киберпространстве неумолимо растёт. По статистике, за прошлый год число преступлений с использованием средств мобильной связи возросло на 88,3%. "На помощь злоумышленникам приходят новые технологии, многие из которых обезоруживают простых граждан в борьбе с мошенничеством по телефону", — рассказывает партнёр и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Одной из распространённых уловок преступников является подмена номера входящего звонка. Осуществляется она, по словам эксперта, достаточно просто, а потому и пользуется популярностью у мошенников.

В случае, если звонок совершается по IP-телефонии, идентификатор звонка заменяется посредством протокола установления сеанса SIP (протокол установления сеанса).

"Вы видите на экране любой заданный номер, который может оказаться номером вашего друга или родственника — доверие к разговору кратно повышается. При этом, друга или родственника вы можете распознать по голосу, если и он, конечно, не был подделан. А вот звонок с "красивого" номера от известной финансовой организации или правоохранительного органа вообще не вызовет в первый момент подозрения", — отмечает Мясоедов.

Появление интернет-телефонии – несомненно, важная веха в истории развития телекоммуникационных технологий. Звонки через интернет, с использованием практически любого вычислительного устройства, открывают целый "веер возможностей", продолжает научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.

"Но, вместе с позитивными изменениями, как это часто бывает, в этой сфере также произошли и негативные. Так, технология подмены номера, изначально используемая, например, компаниями для того, чтобы не только принимать, но и производить звонки с единого номера, теперь широко используется различными мошенниками", — говорит он.

Многим знакома ситуация, когда с номера друга или родственника приходит сообщение с просьбой перевести деньги из-за того, что этот человек попал в беду. Точно так же звонок с номера вашего банка может запросто оказаться звонком мошенника, желающего получить ваши персональные данные, необходимые для выполнения платежей с вашей банковской карты.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДМЕНЫ

Технологически процесс подмены номера возможен, потому что сервис интернет или IP-телефонии предоставляется множеством небольших компаний. Такие компании, по словам Мясоедова, зачастую обладают своими серверными мощностями, где и формируется пакет данных для передачи по протоколу SIP.

Современные подходы по осуществлению телефонных звонков сильно отличаются от классической схемы с использованием мобильных устройств и вышек операторов связи, поясняет также доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Все чаще звонок идет через виртуальные номера и SIP-линии.

"Эта технология позволяет зарезервировать для абонента практически любой номер, а вызов будет происходить через веб-сервисы — фактически посредством компьютера. Это позволяет решить множество современных задач телефонии, в том числе организовать виртуальную АТС без привлечения дорогостоящих аппаратных решений", — отмечает он.

Технология SIP-телефонии представляет из себя обычную передачу данных через канал связи Интернет. При этом конечный пользователь в качестве отображаемого номера на своем телефоне видит "виртуальный номер", определенный либо случайным образом на стороне сервера, либо конкретный, если его выбор определен возможностью веб-сервиса.

По словам Кашкина, подобных сервисов в сети Интернет сегодня предостаточно. "Думай, куда кликнуть". За что грозят миллионные штрафы

Есть и более дорогие решения– аппаратные. Они основаны на вышеописанной технологии за тем исключением, что фактически это автономное устройство, "мини-компьютер", на котором установлено специализированное программное обеспечение.

Сама по себе подмена телефонного номера не является технически сложной, соглашается Красиков. При выполнении звонка наряду с идентификатором для биллинга, который изменить невозможно, существует также идентификатор (номер), высвечивающийся на экране вызываемого абонента — и его может изменить любой пользователь протокола SIP.

Многие компании-провайдеры, дающие доступ к IP-телефонии, предоставляют и услугу подмены номера, также существуют сервисы, позволяющие это проделать. "Именно поэтому любой злоумышленник, желающий воспользоваться такой возможностью, не столкнется ни с какими трудностями", — убежден специалист.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

У любой технологии всегда есть не только положительная, но и негативная сторона. В данном случае речь идет о сервисах, осуществляющих подмену номера, а также подмену голоса.

Это с одной стороны позволяет осуществлять "шуточные" звонки с целью розыгрыша. С другой стороны, подобными технологиями пользуются компании для "холодных звонков", то есть, рекламы с неизвестного номера. Но еще этот подход часто применяют и злоумышленники "для использования доверия абонента с целью наживы".

Таким образом, становится возможным организовать звонки с официального номера банка, родственника, госслужб.

"Важно помнить, что подмена номеров — это прерогатива входящих звонков, но не исходящих, — говорит Кашкин".

КАК ПОДДЕЛЫВАЮТ ГОЛОСА

С задачей правдоподобности голоса сегодня легко справляются многочисленные сервисы, использующие нейронные технологии, что во многом "расширило возможности" мошенников в области звонков.

В связи с этим Кашкин советует в случае сомнительного звонка перезванивать на известный вам номер банка или родственника и лишь затем продолжать с ним разговор. "Жучки" в трубке. Кто будет следить за нашими беседами по телефону

Мясоедов соглашается: при малейших сомнениях прервите разговор и перезвоните человеку самостоятельно.

КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

По мнению директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова, бороться с подменными номерами, с которых звонят от имени банков аферисты, непросто, пока нет единых номеров, которые бы однозначно воспринимались людьми как номера того или иного банка.

Сегодня мошенники звонят с различных городских номеров, с федеральных номеров.

"Преодолеть это можно, если за каждым банком будет закреплен уникальный номер, который невозможно будет подделать. Это возможно сделать, допустим, заменой цифр буквами – к примеру, не 900, как у Сбербанка, а 9 0-0, в котором “ОО” будет набираться буквами. Сегодня же во время звонков мошенников люди считают, что общаются с реальным офисом Сбера", — говорит он.

Но борьба с "нечистыми на руку" организациями активно ведётся, и количество подлогов номеров сокращается, полагает Мясоедов. Многие операторы вовсю занимаются разработкой и внедрением систем автоматической блокировки звонков от недобросовестных операторов IP- телефонии. Когда платить не нужно. Как нас обманывают в медклиниках

Противодействовать подлогу номеров можно, не сомневается и Красиков. Банки и операторы связи разрабатывают методы, позволяющие отследить и заблокировать звонки, совершенные якобы с их номеров. Но не менее важным аспектом в этом процессе являются и действия самих потенциальных жертв мошенничества.

"Поскольку номер, с которого звонит мошенник, на самом деле не принадлежит человеку, за которого он пытается себя выдать, достаточно просто перезвонить на этот номер, уточнив, что случилось. Этого достаточно, чтобы вся схема пошла прахом", — говорит специалист.

Что же касается звонков из банков, то есть простое правило: если про какую-то информацию (CVV/CVC номер с банковской карты или код из смс-сообщения) сказано, что ее не нужно предоставлять другим лицам, то этого делать ни в коем случае нельзя.

Людям старшего поколения, выросшим в совсем другое время, может быть сложно быстро научиться и перестроиться, но, к сожалению, прогресс в обратную сторону уже не повернется.

"Мы живем в новом мире, где основной ценностью являются данные, и на человека возлагается ответственность за сохранность не только денег в физическом кошельке, но и той информации, которая может позволить злоумышленнику получить доступ к кошельку виртуальному", — заключил Красиков.