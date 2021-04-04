МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Часть россиян не хотят, чтобы их персональные данные были доступны и хранились в поисковых системах, в том числе, в базе американской корпорации Google.

"Российская газета" со ссылкой на старшего специалиста Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергея Кузьменко рассказывает, как "удалить себя из Google".

"Немногие знают, что существует вполне легальный способ удалить любую информацию о себе из поисковых систем вроде Google", — отмечает издание.

Кузьменко рассказал, что каждый пользователь может обратиться в Google через специальную форму на сайте и указать о намерении удалить свою личную информацию. В частности, речь идет о разглашении личности, адреса или откровенных фотографиях.

"При этом, даже в случае удаления сайта из результатов Google Поиска, контент останется на самом сайте, и придется связываться с его веб-мастером. Если на сайте размещена оскорбительная или клеветническая информация, а веб-мастер отказывается ее удалить, тогда придется обращаться в суд", — пояснил ход действий Кузьменко.

Он добавил, что россияне имеют право удалить информацию себе из поисковых систем на основании статьи 10.3 Федерального закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Но этот закон касается только нескольких категорий информации:

информация, распространяемая с нарушением законодательства РФ (например, оскорбления, личные фото, незаконная обработка персональных данных);

недостоверная информация;

неактуальная информация;

информация, которая утратила значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя.

"В каждом из этих случаев принадлежность информации к "запретной" категории придется доказывать заявителю (Обязанность по предоставлению доказательств, подтверждающих наличие оснований для исключения ссылок из поисковой системы, лежит на заявителе согласно определению Московского городского суда от 25 декабря 2017 г. по делу N4г-16235/2017). При этом каждый конкретный случай решается все-таки индивидуально, и гарантировать успех в удалении данных нельзя", — подытожил специалист.