МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Классическая схема обмана клиентов российских банков с целью завладеть данными об их банковских картах через вредоносные письма переживает второе рождение. Теперь мошенники отправляют угрозы, представляясь оператором электронных кошельков "Яндекс.Деньги", и требуют перевести средства на биткойн-кошелек. По "легенде" злоумышленников, если клиент этого не сделает, то в сети появится компрометирующее видео с его участием. Мошенники стали предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент

Мошенники рассчитывают прежде всего на то, что потенциальная жертва среагирует на знакомый бренд: письма рассылаются с почтового адреса inform@money.yandex.ru При этом сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги", который принадлежит Сбербанку, еще с прошлого года не работает под этим названием: он сменил его на ЮMoney.

В письме мошенник представляется программистом, которому удалось взломать компьютер пользователя и получить полный доступ к нему и сопутствующим устройствам, в том числе камере. По словам злоумышленника, таким образом ему удалось сделать интимное видео с участием жертвы, и если он не получит требуемое, то это видео будет отправлено по всему списку контактов.

"Перeвeдите 650 долларов на мой биткoйн-кошeлек. Мой биткойн-кошелек (BTC Wallet): bc1qpg0uv2dcsjvpe9k2y7knxpzfdqu26tvydeu4pf. После получения оплаты я удалю видео, и вы никогда меня больше не услышите. Я даю вам 50 часов (более двух дней) для оплаты. У меня есть уведомление о прочтении этого письма, и таймер сработает, когда вы увидите это письмо", — пугает мошенник.

В пресс-службе ЮMoney РИА Новости сообщили, что им известно о том, что злоумышленники пользуются их старым адресом. Компания уже приняла соответствующие меры. "Информация рассылается с домена, который нам больше не принадлежит. Вчера мы получили информацию об этом и передали ее в службу безопасности владельца домена", — заявили в ЮMoney.

Вымогательство такого рода довольно хорошо известно и появилось давно, пояснил агентству исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Такие сообщения могут отправляться тысячами с расчетом на то, что кто-то поверит угрозам и все-таки переведет деньги. В действительности, конечно, никто компьютер не взламывал и никаких компрометирующих материалов не имеет – это письмо нужно просто удалить и забыть о нем, поясняет эксперт.

"Действия мошенников являются вымогательством, это уголовное преступление. Формально получатель такого письма может обратиться в полицию, но вероятность того, что авторов удастся найти, очень мала – вероятнее всего, они находятся даже не в России. Поэтому оптимальный путь – просто на такие угрозы не реагировать и пометить письмо как спам: так почтовая служба сможет более эффективно их отфильтровывать", — заключил он.

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