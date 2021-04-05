МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. За последний год, который пришелся на пандемию коронавируса, киберпреступники совершили на 60% больше краж со счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на мониторинг открытых источников проекта ОНФ "За права заемщиков". В даркнет слили базу данных с заявками на кредит в банке "Дом.РФ"

При этом "средний чек" такой операции снизился на 8% и составил 14,5 тысячи рублей.

Всего преступникам удалось похитить у клиентов банков почти 2,8 миллиарда рублей. Это на 70% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что доля социальной инженерии в случаях мошенничества выросла с 67 до 80%.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что злоумышленники в тяжелый и стрессовый год начали воздействовать на более глубинные уровни страхов жертв.