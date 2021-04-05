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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210405/833390037.html
Сколько кибермошенники похитили у россиян в пандемию
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За последний год, который пришелся на пандемию коронавируса, киберпреступники совершили на 60% больше краж со счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на мониторинг... ПРАЙМ, 05.04.2021
банки, россияне, кибербезопасность, мошенники, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. За последний год, который пришелся на пандемию коронавируса, киберпреступники совершили на 60% больше краж со счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на мониторинг открытых источников проекта ОНФ "За права заемщиков".
При этом "средний чек" такой операции снизился на 8% и составил 14,5 тысячи рублей.
Всего преступникам удалось похитить у клиентов банков почти 2,8 миллиарда рублей. Это на 70% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что доля социальной инженерии в случаях мошенничества выросла с 67 до 80%.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что злоумышленники в тяжелый и стрессовый год начали воздействовать на более глубинные уровни страхов жертв.