МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая, сообщается на сайте ведомства. Сколько кибермошенники похитили у россиян в пандемию

Как отмечает ведомство, после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. При этом администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещённых материалов.

Первого апреля по инициативе администрации Twitter состоялась ВКС, на которой вице-президент соцсети по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещённого контента. На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению трафика соцсети в России руководством Роскомнадзора было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещённого контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России.

"С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая", — говорится в сообщении. В даркнет слили базу данных с заявками на кредит в банке "Дом.РФ"

Тем самым, по словам надзорного ведомства, компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны.

Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещённой информации. Соблюдение российского законодательства в полном объёме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России.