Роскомнадзор продлил меры по замедлению Twitter до 15 мая
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечает ведомство, после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. При этом администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещённых материалов.
Первого апреля по инициативе администрации Twitter состоялась ВКС, на которой вице-президент соцсети по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещённого контента. На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению трафика соцсети в России руководством Роскомнадзора было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещённого контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России.
"С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая", — говорится в сообщении.
Тем самым, по словам надзорного ведомства, компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны.
Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещённой информации. Соблюдение российского законодательства в полном объёме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210405/833390209.html