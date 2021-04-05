МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В список самых провальных продуктов американской компании Apple вошли клавиатура "бабочка" и iPod Shuffle. именно они названы самыми провальными гаджетами корпорации за всю историю.

Рейтинг составлен изданием Macworl.

Итак, список худших гаджетов и сервисов американского IT-гиганта был опубликован в честь 45-летия бренда.

По мнению авторов рейтинга, обзор было сложно сузить до десяти продуктов: по этой причине в материал попали только самые яркие и провальные релизы Apple.

Из числа раритетных устройств бренда в список попали

USB-мышь, которая имела неудобную округлую форму и короткий провод,



плеер без экрана iPod Shuffle третьего поколения,



электронный сервис eWorld: к нему так и не удалось привлечь значительное число пользователей.

В обзор попал пульт Siri Remote. Он "все время теряется",

акустическая система iPod Hi-Fi попала в топ-5 провалов как громоздкий и дорогой девайс, способный работать только с плеерами от Apple,

"уродливый" компьютер Mac Pro,



чехол для iPod в виде носка.



сервис Apple Maps, разработчики планировали, что он станет "убийцей" карт от Google, но подкачала реализация проекта.



Из новейших продуктов и технологий в рейтинге провалов оказалась клавиатура типа "бабочка": она использовалась в ноутбуках компании начиная с 2015 года. По мнению авторов списка, этот аксессуар получился настолько некачественным, что компания запустила специальную сервисную программу по ремонту клавиатуры.

В топ поместили чехол от самых дорогих наушников Apple — AirPods Max. Этот непрактичный аксессуар журналисты сочли "странным гибридом сумочки и провального арт-проекта".