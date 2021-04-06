МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Глава Apple Тим Кук заявил, что мир переживает кризис в вопросе конфиденциальности, назвав это одной из основных проблем XXI века. Сколько кибермошенники похитили у россиян в пандемию

"В целом, я думаю, что конфиденциальность является одной из главных проблем XXI века. Я думаю, мы находимся в кризисе", — заявил Кук в интервью журналисту газеты New York Times.

Глава Apple также подтвердил, что компания придерживается своей позиции об отказе передавать данные пользователей на своих устройствах правительству, вспомнив решение Apple не выполнять требования властей США в 2015 году о передаче информации с телефона террориста, так как подобные действия могли поставить под угрозу раскрытия данных всех пользователей iPhone.

"Думаю, что это было честно. Думаю, что шифрование все еще подвергается жесткой критике. Все еще существуют люди, которые уверены, что правительство должно иметь ключ или доступ к ключу, иметь дверь или доступ к двери. Наша позиция в этом вопросе не изменилась", — добавил он.

Кук также рассказал в интервью, что Apple планирует в ближайшие недели выпустить обновление ПО, которое будет предполагать функцию, защищающую пользователей от отслеживания данных установленными приложениями.

Читайте также:

Эксперт объяснил, чем опасна для пользователей утечка данных из Facebook