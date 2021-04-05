МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Данных, попавших в сеть при массовой утечке в Facebook, недостаточно для того, чтобы похитить деньги с банковского счета, однако мошенники могут использовать их для социальной инженерии или для фишинговых рассылок, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Спрогнозированы главные схемы интернет-мошенников в 2021 году

Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях. По данным New York Post, среди них оказалась и данные основателя Facebook Марка Цукерберга

"Всего существует три версии попавших в сеть баз данных пользователей Facebook. Они не связаны друг с другом и, по всей видимости, получены разными людьми или командами в разное время. Одна из баз состоит из 419 миллионов строк и содержит ФИО, почту, ID пользователя в соцсети, его возраст и телефон. Вторая включает 268 миллионов строк с информацией о ФИО, ID пользователя в соцсети и его номером телефона. В основной массе эта база касается граждан США, Великобритании и Юго-Восточной Азии", — сказал Бедеров.

"Третья утечка базы данных пользователей Facebook на 550 миллионов строк (не 533 миллиона) содержит информацию о ФИО, почте, ID пользователя, его возрасте, дате рождения, а также информацию о его образовании. Наш анализ 10% базы показал, что в ней содержатся данные примерно 10 миллионов россиян. Это чуть меньше 2% от общего числа. Все утекшие базы данных, вероятно, получены путем парсинга (подбора) информации с использованием особенностей API соцсети", — добавил он.

Бедеров также объяснил, в чем заключается опасность этой утечки. "Самое безобидное, что может сделать злоумышленник, получивший базу, — это навязчивые звонки от имени магазинов, банков, страховых компаний и так далее. Каждая утечка делает пользователя уязвимым перед мошенниками. Зная даже такой массив данных, они могут проводить фишинговые атаки", — считает он.

Если данные пользователя оказались в утекшей базе, то в первую очередь, необходимо сохранять бдительность и не идти на поводу мошенников.

"Важно помнить, что набор таких данных не позволяет мошеннику похитить деньги со счета или карты, но может быть использован для приемов социальной инженерии. Если вам звонят якобы из банка, но при этом вы не обращались к его специалистам и не ждете звонка, имеет смысл вежливо сообщить, что вы сами перезвоните. Смело вешайте трубку. Аналогичным образом стоит поступать в случае звонков от лица магазинов, страховых компаний и других", — советует эксперт.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо мессенджера WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.

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