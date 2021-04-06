МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Сегодня общее мнение, что 2028 год — это как раз горизонт начала внедрения технологии 6G", — сказал он, выступая на Дне технологического лидерства в корпоративном университете "Сбера".

По словам Грефа, эта технология существенно повлияет на развитие интернета, а также окажет влияние на построение всей человеческой жизни. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

Пока ряд стран работают над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.

В октябре прошлого года "СберМобайл", который входит в экосистему "Сбера", совместно с оператором мобильной связи Tele2 и китайской Huawei договорились протестировать технологии 5G на базе инфраструктуры экосистемы.