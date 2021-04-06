2021-04-06T13:59:35+03:00
2021-04-06T13:59:35+03:00
2021-04-06T13:59:35+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210406/833400650.html
Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G
Технологии
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Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Сегодня общее мнение, что 2028 год — это как раз горизонт начала... ПРАЙМ, 06.04.2021
россия, 6g, сбербанк, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Сегодня общее мнение, что 2028 год — это как раз горизонт начала внедрения технологии 6G", — сказал он, выступая на Дне технологического лидерства в корпоративном университете "Сбера".
По словам Грефа, эта технология существенно повлияет на развитие интернета, а также окажет влияние на построение всей человеческой жизни.
Пока ряд стран работают над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
В октябре прошлого года "СберМобайл", который входит в экосистему "Сбера", совместно с оператором мобильной связи Tele2 и китайской Huawei договорились протестировать технологии 5G на базе инфраструктуры экосистемы.