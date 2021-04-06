МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети, сообщается на сайте ведомства.

Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего, в сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях. Мосты сожжены. Зачем Польше понадобился украинский газ

В Facebook сообщили, что об утечке стало известно еще в 2019 году. Тогда же, согласно заявлению компании, они "нашли и разрешили эту проблему".

"Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек", — говорится в сообщении.