МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Арбузов. Холдинг российского ракетного двигателестроения появится в 2021 году

"Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не дает нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту", — сказал он.

В декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180.

Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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