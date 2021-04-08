2021-04-08T03:20:51+03:00
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2021-04-08T03:20:51+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210408/833414414.html
Россия в 2021 году отправит в США последние по контракту двигатели РД-180
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Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш"... ПРАЙМ, 08.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Арбузов.
"Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не дает нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту", — сказал он.
В декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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