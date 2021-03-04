МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, взорвался спустя несколько минут после посадки. Илон Маск рассказал, что создает новый город в Техасе

Прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Глава компании Илон Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.

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