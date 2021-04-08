МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Компания Apple представила обновленное приложение "Локатор" для поиска устройств. Теперь им можно будет искать даже гаджеты других производителей. Об этом сообщает 3dnews.ru. Названы лучшие смартфоны 2021 года на базе Android и iOS

Компания открыла доступ к функции "Сеть Локатора" для сторонних производителей. С ее помощью они смогут создавать продукты, совместимые с приложением, благодаря чему пользователи смогут отслеживать свои самые ценные вещи.

При этом уже на следующей неделе в продаже появятся новые устройства от Belkin, Chipolo и VanMoof, которые совместимы с приложением "Локатор". В частности, такими станут электровелосипеды VanMoof S3 и X3, беспроводные наушники Belkin Soundform Freedom True Wireless, а также брелоки-трекеры Chipolo One Spot.

Фактически новая функция для сторонних устройств позволит быстро найти припаркованный велосипед, наушники или забытый где-то рюкзак с трекером.

Еще одной уникальной особенностью "Локатора" была названа возможность найти потерянное устройство Apple, даже если оно не подключено в Сети. Теперь для поиска будет использоваться сеть из сотен миллионов смартфонов iPhone, использующей технологию беспроводной связи Bluetooth для поиска потерянных устройств находящихся поблизости. Информация в режиме сквозного шифрования передается владельцу гаджета, поэтому никто не сможет посмотреть информацию об устройстве или его местонахождении.