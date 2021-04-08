МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Внутренние разработчики социальной сети Facebook запустили тестирование нового приложения для общения с аудиторией Hotline, сообщает портал Techcrunch.

"Веб-приложение можно описать как гибрид Instagram Live и Clubhouse, поскольку оно позволяет авторам общаться с аудиторией, которая затем может задавать вопросы с помощью текста или аудио. Однако, в отличие от Clubhouse, авторы могут включить свои камеры на мероприятии, вместо того, чтобы использовать только звук", — пишет портал.

На момент запуска Hotline любой может бесплатно присоединиться к данному сервису, размер его аудитории не ограничен, хотя отмечается, что это может измениться по мере продвижения эксперимента. В России изменился порядок выплат пособий по безработице

Фактически пользовательский интерфейс Hotline будет знаком всем, кто уже использовал Clubhouse, Twitter Spaces или любую другую социальную сеть, которая работает только со звуком. Однако есть и несколько отличий, отмечает издание. Например, раздел слушателей разделен на тех, кто просто наблюдает за событием, что отражено на значках их профилей, и тех, кто задает вопросы. Еще одно заметное различие между Hotline и Clubhouse заключается в том, что события Hotline записываются.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.