МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Правоохранители задерживали администратора Telegram-бота "Глаз Бога" в связи с расследованием неудачной попытки взлома базы данных Сбербанка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Это дело связано с попыткой кражи персональных данных из баз Сбербанка, попытку пресекли в службе кибербезопасности кредитной организации", — сказал собеседник агентства, отказавшись разглашать иные подробности из-за тайны следствия.

Комментарием Сбербанка РИА Новости пока не располагает.

Ранее стало известно, что правоохранители провели обыск в квартире администратора бота и увезли того "в неизвестном направлении". По информации его адвоката, уголовное дело расследуют столичный главк СК РФ при поддержке ФСБ, его подробностями защита не владеет. В пятницу адвокат со ссылкой на источники "из близкого окружения доверителя" сообщил, что задержанного отпустили. TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями

Как рассказали ранее РИА Новости эксперты инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы, Telegram-бот "Глаз Бога" принадлежит группе DaVinci, которая действует преимущественно в даркнете и занимается сбором персональных данных.

В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: кроме "Глаза Бога", это Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot.

Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.