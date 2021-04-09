МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении соцсетью "ВКонтакте" (VK) требований о пресечении распространения на платформе YouTube-роликов с призывами выходить на несогласованные акции, соцсеть может быть привлечена к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба VK. Роскомнадзор продлил меры по замедлению Twitter до 15 мая

"ВКонтакте" может быть привлечена к административной ответственности за YouTube-ролики с призывами выходить на митинги. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении "ВКонтакте" требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах", — заявили с пресс-службе соцсети.

Там пояснили, что в материалах дела фигурируют восемь постов, содержащих ссылки на YouTube-ролики. "ВКонтакте" обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства "ВКонтакте" была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остается доступен россиянам на других площадках", — добавили в пресс-службе.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, а за отказ удалить такую информацию предусмотрены штрафы. За одну единицу контента может грозить взыскание до 4 миллионов рублей.

Ранее "ВКонтакте" получила штраф в размере 1,5 миллиона рублей за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки.