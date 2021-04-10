МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Изобретатель Александр Земсков подал в Кунцевский районный суд иск к российским "дочкам" компаний Apple, Samsung и Huawei с требованием компенсировать нарушение исключительных прав на созданную им технологию, сообщает РБК со ссылкой на информацию судебного портала.

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Российский инженер Земсков разработал технологию определения местоположения смартфона по его электромагнитным излучениям от ближайшей вышки сотовой связи. Он запатентовал свою разработку, но ее стали использовать IT-гиганты в своих смартфонах, тем самым нарушив исключительное право на изобретение. 

В декабре 2020 года после экспертизы смартфонов Honor было обнаружено, что в телефонах Huawei работает копия изобретенной россиянином технологии. Иск к "дочке" Huawei будет рассматриваться 21 мая по просьбе компании. Иски по остальным компаниям будет рассматривать Пресненский районный суд. 