МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Изобретатель Александр Земсков подал в Кунцевский районный суд иск к российским "дочкам" компаний Apple, Samsung и Huawei с требованием компенсировать нарушение исключительных прав на созданную им технологию, сообщает РБК со ссылкой на информацию судебного портала.

США расширили санкции против поставщиков Huawei

В декабре 2020 года после экспертизы смартфонов Honor было обнаружено, что в телефонах Huawei работает копия изобретенной россиянином технологии. Иск к "дочке" Huawei будет рассматриваться 21 мая по просьбе компании. Иски по остальным компаниям будет рассматривать Пресненский районный суд.