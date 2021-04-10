2021-04-10T02:23:58+03:00
2021-04-10T02:23:58+03:00
2021-04-10T02:23:58+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210410/833429785.html
Российский инженер подал в суд на IT-гигантов
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Изобретатель Александр Земсков подал в Кунцевский районный суд иск к российским "дочкам" компаний Apple, Samsung и Huawei с требованием компенсировать нарушение исключительных... ПРАЙМ, 10.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Изобретатель Александр Земсков подал в Кунцевский районный суд иск к российским "дочкам" компаний Apple, Samsung и Huawei с требованием компенсировать нарушение исключительных прав на созданную им технологию, сообщает РБК со ссылкой на информацию судебного портала.
Российский инженер Земсков разработал технологию определения местоположения смартфона по его электромагнитным излучениям от ближайшей вышки сотовой связи. Он запатентовал свою разработку, но ее стали использовать IT-гиганты в своих смартфонах, тем самым нарушив исключительное право на изобретение.
В декабре 2020 года после экспертизы смартфонов Honor было обнаружено, что в телефонах Huawei работает копия изобретенной россиянином технологии. Иск к "дочке" Huawei будет рассматриваться 21 мая по просьбе компании. Иски по остальным компаниям будет рассматривать Пресненский районный суд.