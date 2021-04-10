МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Злоумышленникам, получившим возможность перехватывать sms-коды, не удастся провести массовую атаку на счета в банках, так как есть различные уровни защиты, в том числе и со стороны самих клиентов кредитных организаций, сообщили РИА Новости эксперты в сфере информационной безопасности.

Мошенники добрались до российских "диванных инвесторов"

Эту информацию подтвердил и главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "В результате атак с использованием уязвимости протокола SS7 злоумышленники могут перехватить голосовой трафик, sms и иногда web-трафик", — указал он.

Таким образом, хакеры могут узнать информацию о втором факторе для аутентификации, если он приходит в sms. По его словам, злоумышленники могут стремиться перехватывать второй фактор для доступа к счетам клиентов финансовых организаций, но такие инциденты будут точечными, а не массовыми.

"Пользователям важно помнить, что в результате этой атаки злоумышленники могут узнать второй фактор, однако первый остается им неизвестен. Поэтому важно создавать сложные пароли, никому их не сообщать и оставаться бдительными", — указал эксперт.

Ярмоленко в свою очередь также указала, что масштабная атака, скорее всего, будет быстро обнаружена антифрод-системами операторов, поэтому злоумышленники, скорее всего, сосредоточатся на нескольких сотнях абонентов, имеющих привязанный к телефонным номерам онлайн-банк и обладающих большими остатками по счетам. Данные таких абонентов они, скорее всего, соберут с помощью криминальной услуги "банковского пробива", добавила эксперт.