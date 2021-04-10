МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Кабмин РФ может облегчить отечественным предприятиям, занимающимся внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), получать господдержку. Как сообщает "Коммерсант", данную инициативу, предполагающую выделение разработчикам до 3 миллиардов рублей по шестилетним проектам, разработали в Минпромторге. В документе говорится, в том числе, о нейросетях в навигации, беспилотных автомобилях и робототах. Участники рынка назвали новый механизм финансирования более прозрачным, чем выделение средств через госконтракты.

Отмечается, что ведомство подготовило проект решения кабинета министров об алгоритме обеспечения субсидиями авторов "конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей ИИ". "Коммерсант" сообщает, ссылаясь на официальный документ, что деньги планируется выделять по госпрограмме развития радиоэлектронной промышленности и нацпрограммы "Цифровая экономика".

Максимальный ежегодный размер субсидии по одному проекту в соответствии с документом составит не более 500 миллионов рублей. При этом срок его реализации не должен превышать шесть лет, то есть разработчик в целом сможет получить до 3 миллиардов рублей, — говорится в публикации.

Получателей субсидий обяжут вкладывать минимум 30% собственных средств от стоимости проектов, рассказали изданию в Минпромторге. Отбором кандидатов для участия в программе власти будут на конкурсной основе. Претенденты должен быть зарегистрированы в РФ, работать более трёх лет или попасть в список системообразующих компаний, или являться "дочкой" таких организаций.