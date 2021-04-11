МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Как современным пользователям оградить себя от вездесущей прослушки со стороны своего гаджета? Ведь, по словам экспертов, смартфоны способны "слушать" владельца без их ведома — достаточно лишь дать им разрешение. О том, как этого можно избежать, в эфире радио Sputnik сообщил специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Эксперт напомнил, что в голосовых данных в первую очередь заинтересованы рекламодатели — приложение вполне способно собрать данные, которые продадут на сторону.

Вакулин также отметил, что владелец гаджета сам даёт программам доступ к микрофону. Затем приложения могут самостоятельно включать запись голоса в любой момент, даже находясь в заблокированном состоянии.

Эксперт подчеркнул, что ограничить количество программ с доступом к микрофону можно в настройках. Кроме того, он отметил, что для особо важных переговоров можно приобрести кнопочное устройство. По его словам, такой девайс сложно прослушать, так как он не взаимодействует с 3G и LTE. "Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, как российским, так и зарубежным, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее", — объяснил Вакулин.