2021-04-12T04:28:20+03:00
2021-04-12T04:28:20+03:00
2021-04-12T04:28:20+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210412/833436589.html
Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неопределенной, возможно, что самолет космонавта столкнулся с метеозондом, рассказал... ПРАЙМ, 12.04.2021
новости, технологии, наука
https://1prime.ru/images/83343/65/833436564.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83343/65/833436564.jpg
https://1prime.ru/images/83343/65/833436563.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83343/65/833436563.jpg
https://1prime.ru/images/83343/65/833436551.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83343/65/833436551.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210412/833436473.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неопределенной, возможно, что самолет космонавта столкнулся с метеозондом, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов.
Гагарин вместе с летчиком Владимиром Серёгиным разбились 27 марта 1968 года во время пилотирования самолета МиГ-15УТИ.
"Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная — не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя", — рассказал Волынов.
Он рассказал, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
Читайте также:
Космический корабль "Ю.А. Гагарин" стартовал с Байконура к МКС