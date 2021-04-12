МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неопределенной, возможно, что самолет космонавта столкнулся с метеозондом, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов. Рогозин заявил о предстоящих важных изменениях в космической отрасли

Гагарин вместе с летчиком Владимиром Серёгиным разбились 27 марта 1968 года во время пилотирования самолета МиГ-15УТИ.

"Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная — не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя", — рассказал Волынов.

Он рассказал, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.

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