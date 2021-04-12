МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения — 2023 год, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Telegram стал возвращать деньги ряду инвесторов

Отмечается, что мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи для размещения. При этом помимо IPO мессенджер рассматривает еще два варианта: прямой листинг и использование для выхода на биржу SPAC-компании. Конкретная дата выхода на биржу будет зависеть от динамики рынков.

В ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в 30-50 миллиардов долларов. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне 50 долларов. Ранее Telegram сообщал, что преодолел отметку в 500 миллионов пользователей ежемесячно. К моменту размещения на горизонте двух лет эксперты прогнозируют от 800 миллионов до 1 миллиарда пользователей, пишет газета.

Telegram может выбрать для размещения одну из азиатских биржевых площадок. Это объясняется тем, что более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%. Кроме того, "стоит учесть особое внимание к компании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое может быть связано с присутствием в капитале Telegram российских олигархов", отмечает газета. Собеседник издания, близкий к аудитору, утверждает, что на данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей. Мошенники стали создавать лжесайты для туристов с помощью Telegram-ботов

В свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram. Нижняя оценка free float мессенджера – 10%. При этом максимум, который может быть предложен инвесторам, – это блокпакет, поскольку основатель Telegram Павел Дуров "щепетильно относится к контролю над платформой", говорит другой источник газеты.

Telegram ранее в этом году привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Держатели бондов затем смогут конвертировать их в акции компании с дисконтом в 10% к цене размещения, если IPO состоится до марта 2024 года.