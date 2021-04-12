МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российские власти признали проблемы с переходом на отечественный софт и намерены бороться за то, чтобы ускорить темпы импортозамещения. Об этом сообщает "Коммерсант", который упоминает, что на трудности пожаловалась компания "Алми Партнер", руководство которой считает, что в госорганах не желают покупать российское ПО. Банки вновь просят ЦБ отложить переход на российское ПО

Разработчик отправил письмо вице-премьеру Андрею Белоусову. Тот 6 апреля дал поручения Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и другим министерствам. В Минцифры подтвердили его получение.

Уровень замещения иностранного программного обеспечения российским падает с 2019 года. В "Алми Партнер" считают, что при размещении госзаказов ставятся необоснованные барьеры, из-за чего получить контракт невозможно.

Отмечается, что с 2016 года госорганы должны закупать ПО из специального реестра отечественного софта. Исключения допускаются, если в нем нет аналогов иностранного. Предполагалось, что к 2021 году доля российского ПО в госорганах достигнет 60%.

Жалобу компании, которая разрабатывает операционную систему AlterOS и пакет офисных программ AlterOffice, поддержали и другие отечественные разработчики. Гендиректор разработчика "Р7-Офис" Наталия Агафонова напомнила, что нередко в госзакупках специально прописываются требования под иностранную компанию.

Глава совета директоров разработчика BaseALT Алексей Смирнов заметил, что основной проблемой импортозамещения остается заточенность государственных информационных систем под Windows. При этом он полагает, что в ближайшее время ситуация ухудшится, так как Минцифры намерено упростить доступ в реестр отечественного ПО.

Если инициатива пройдет, то считаться российской сможет разработка с незначительными изменениями. Компания получит на нее патент в Роспатенте, и пока его не оспорят в суде, она будет обладать исключительными правами на ПО. Однако, подчеркнул Смирнов, фактически компания может не иметь никакого отношения к разработке, то есть переход на российский софт состоится только на бумаге.