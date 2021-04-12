МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Участники ассоциации "Финтех" с целью совместного развития российских технологий с использованием распределенных реестров создадут первого в России блокчейн-оператора, сообщила ассоциация в понедельник. Эксперт ожидает роста биткоина до $61,2 тысячи

"Ассоциация "Финтех" (АФТ) и входящие в нее крупнейшие финансовые организации России создадут блокчейн-оператора. ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Национальная система платежных карт, Московская биржа и АФТ станут учредителями общества с ограниченной ответственностью "Системы распределенного реестра". Подписание учредительных документов состоялось 9 апреля", — говорится в пресс-релизе.

По мнению участников проекта, создание такого оператора позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка.

С момента основания ассоциации ее участники изучали потенциал распределенных реестров для финансового рынка, и результатом этой работы стало создание финансовых сервисов на российской блокчейн-платформе "Мастерчейн". На сегодня Мастерчейн – это единственная блокчейн-платформа в России, прошедшая сертификацию на применение российских стандартов криптографии. Россияне начали декларировать доход от продажи криптовалют

Отмечается, что ассоциация "Финтех" в качестве вложения в капитал новой организации передаст права на "Мастерчейн" и созданные блокчейн-сервисы. Члены ассоциации и другие участники рынка смогут пользоваться новыми сервисами и продуктами блокчейн-оператора на равных правах.

При этом участники ассоциации, с учетом статуса АФТ как учредителя общества, также будут иметь право инициировать проекты с использованием технологии распределенных реестров в целях развития новых бизнес-моделей и сервисов для граждан и бизнеса.