МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор социальной сети Clubhouse Пол Дэвисон заявил, что сообщения об утечке личных данных пользователей ложные, сообщает издание Verge. В приложении Clubhouse произошла утечка данных

Ранее профильный портал Cybernews сообщил, что личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете. Согласно порталу, данные пользователей Clubhouse опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. "Слитые" данные пользователей содержат такую информацию, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.

"Нет, это вводящая в заблуждение и ложная (информация — ред.), это статья-кликбейт, нас не взламывали. Упомянутые данные — это все общедоступная информация из профилей из нашего приложения", — приводит издание слова Дэвисона.

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.