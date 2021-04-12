Гендиректор Clubhouse опроверг утечку данных пользователей
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор социальной сети Clubhouse Пол Дэвисон заявил, что сообщения об утечке личных данных пользователей ложные, сообщает издание Verge.
Ранее профильный портал Cybernews сообщил, что личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете. Согласно порталу, данные пользователей Clubhouse опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. "Слитые" данные пользователей содержат такую информацию, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.
"Нет, это вводящая в заблуждение и ложная (информация — ред.), это статья-кликбейт, нас не взламывали. Упомянутые данные — это все общедоступная информация из профилей из нашего приложения", — приводит издание слова Дэвисона.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210412/833443716.html