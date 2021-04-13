2021-04-13T03:33:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210413/833448919.html
Эксперт объяснил, как продлить срок службы ноутбука
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Цикл замены ноутбуков в России, по статистике, составляет примерно четыре года, однако его можно продлить, если следить за тем, чтобы аккумулятор гаджета полностью не разряжался... ПРАЙМ, 13.04.2021
компьютер, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цикл замены ноутбуков в России, по статистике, составляет примерно четыре года, однако его можно продлить, если следить за тем, чтобы аккумулятор гаджета полностью не разряжался. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.
По его словам, нельзя допускать полной разрядки ноутбука. "Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика", – сказал эксперт.
Еще одно правило, соблюдение которого может продлить срок службы ноутбука, связано с температурным режимом.
"Самые популярные на сегодня литий-ионные аккумуляторы плохо переносят жару. Оптимальная температура для работы ноутбука от плюс 10 градусов до плюс 30, а хранить ноутбук можно при температуре от минус 25 градусов до плюс 45. Все, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку", – отметил Рябинин.
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