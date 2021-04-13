МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цикл замены ноутбуков в России, по статистике, составляет примерно четыре года, однако его можно продлить, если следить за тем, чтобы аккумулятор гаджета полностью не разряжался. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Пандемия вынудила россиян увеличить траты на интернет

По его словам, нельзя допускать полной разрядки ноутбука. "Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика", – сказал эксперт.

Еще одно правило, соблюдение которого может продлить срок службы ноутбука, связано с температурным режимом.

"Самые популярные на сегодня литий-ионные аккумуляторы плохо переносят жару. Оптимальная температура для работы ноутбука от плюс 10 градусов до плюс 30, а хранить ноутбук можно при температуре от минус 25 градусов до плюс 45. Все, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку", – отметил Рябинин.

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