МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Китайский миллиардер и основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма стал богаче на $2,3 миллиарда после того, как власти Поднебесной оштрафовали его компанию на рекордную сумму.

Как пишет Bloomberg, в индексе миллиардеров — Bloomberg billionaires index — китайский предприниматель сейчас, после штрафа, занимает 25-ю строчку. Его состояние оценивается в $52,1 миллиарда.

Такой скачок в состоянии был зафиксирован на фоне роста акций Alibaba.

Ко вторнику, 13 апреля, бумаги подорожали на %9,27.

Напомним, что ранее в апреле государственное управление по контролю за рынком Китая оштрафовало компанию Alibaba на рекордную в истории страны сумму. Это 18,22 миллиарда юаней ($2,78 миллиарда). Штраф был выписан за нарушение антимонопольного законодательства Китая.

Расследование подтвердило, что в Alibaba проводили политику, принуждающую покупателя пользоваться своими услугами "без права выбора".