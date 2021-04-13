МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российская Федерация все еще остается малозаметным участником на глобальном рынке передовых производственных технологий. Как говорится в докладе НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ), Россия рискует отстать навсегда от технологических лидеров.

В докладе не учтена позиция США в вопросе технологических разработок, так как авторы причисляют страну к глобальным лидерам, которые сохраняют позиции на большинстве отдельных товарных рынков.

Итак, в докладе ВШЭ отмечается, что доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных производственных технологий не превышает 0,6%.

Исключения:

рынок ядерных технологий (у России наибольшая доля — 16,7% мирового рынка),

рынок вооружений (1,2%).

Свыше одной трети импортных поставок продукции с перспективными производственными технологиями в Россию пришлось на лекарства и медицинское оборудование, самолеты и другие летательные аппараты.

Лидерами глобального производства выступают Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Вьетнам.

Двигающие мировую технологическую границу (лидеры по патентам в области производственных технологий) страны — Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндия.

Китай оказался в одной компании с Польшей и Мексикой — в числе догоняющих производителей (интенсивно используют технологии для собственных нужд).

В опаздывающих производителях (слабо вовлечены в производство продукции на основе перспективных технологий) — Россия, Бразилия, Индия, ЮАР, Австралия, Норвегия, Аргентина, Казахстан. Всего 35 стран.

Авторы подчеркивают, что Россия находится на "принципиальной развилке", пишет РБК со ссылкой на доклад.