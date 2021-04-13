Эксперты: Россия рискует "навсегда отстать" в технологиях
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российская Федерация все еще остается малозаметным участником на глобальном рынке передовых производственных технологий. Как говорится в докладе НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ), Россия рискует отстать навсегда от технологических лидеров.
В докладе не учтена позиция США в вопросе технологических разработок, так как авторы причисляют страну к глобальным лидерам, которые сохраняют позиции на большинстве отдельных товарных рынков.
Итак, в докладе ВШЭ отмечается, что доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных производственных технологий не превышает 0,6%.
Исключения:
- рынок ядерных технологий (у России наибольшая доля — 16,7% мирового рынка),
- рынок вооружений (1,2%).
Свыше одной трети импортных поставок продукции с перспективными производственными технологиями в Россию пришлось на лекарства и медицинское оборудование, самолеты и другие летательные аппараты.
Лидерами глобального производства выступают Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Вьетнам.
Двигающие мировую технологическую границу (лидеры по патентам в области производственных технологий) страны — Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндия.
Китай оказался в одной компании с Польшей и Мексикой — в числе догоняющих производителей (интенсивно используют технологии для собственных нужд).
В опаздывающих производителях (слабо вовлечены в производство продукции на основе перспективных технологий) — Россия, Бразилия, Индия, ЮАР, Австралия, Норвегия, Аргентина, Казахстан. Всего 35 стран.
Авторы подчеркивают, что Россия находится на "принципиальной развилке", пишет РБК со ссылкой на доклад.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210413/833450570.html