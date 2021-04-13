2021-04-13T17:54:00+03:00
2021-04-13T17:55:31+03:00
2021-04-13T17:54:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210413/833456250.html
ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сервисов в поиске
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф,... ПРАЙМ, 13.04.2021
суд, яндекс, фас, новости, технологии, бизнес
https://1prime.ru/images/83316/58/833165847.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83316/58/833165847.jpg
https://1prime.ru/images/83316/58/833165846.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83316/58/833165846.jpg
https://1prime.ru/images/83316/58/833165834.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83316/58/833165834.jpg
https://1prime.ru/business/20210406/833397544.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении Яндекс. Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети "Интернет". ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики", — сообщает регулятор.
В службе отметили, что, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.