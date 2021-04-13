МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства. Таксисты пожаловались в Генпрокуратуру на сделку "Яндекса" и "Везет"

"ФАС возбудила дело в отношении Яндекс. Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети "Интернет". ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики", — сообщает регулятор.

В службе отметили, что, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.